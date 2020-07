Belen Rodriguez e quella stoccata su Instagram: 'Chi ha tradito verrà tradito'

L'estate 2020 per Belen Rodriguez non è stato di certo tra le più semplici. Sembrava giunta la felicità con il ritrovato rapporto con il bel ballerino napoletano, ma così non è stato. La rottura con Stefano De Martino le ha fatto perdere totalmente la pazienza e le cose non sembrano essere migliorare nemmeno dopo la vacanza ad Ibizia.

I giorni trascorsi con Gianmaria Antinolfi nella calda isola delle Baleari hanno però permesso a Belen di sviluppare un umore più riflessivo come dimostrerebbe la recente storia postata su Instagram in riferimento al Karma.

La Rodriguez ha pubblicato una massima relativa alla filosofia indiana, secondo cui ad ogni azione negativa ne corrisponderà un'altra di pari entità. Per ogni tradimento, ce ne sarà un altro di ritorno, per ogni menzogna si riceveranno in cambio altre menzogne, per ogni illusione si rischierà di essere illusi, per ogni offesa si verrà offesi e per ogni sofferenza procurata se ne riceveranno di peggiori in cambio.

Chissà a chi saranno riferite queste parole. Forse al suo ex marito? Intanto Belen starebbe cercando una nuova casa a Milano dove vivere con il piccolo Santiago che per la seconda volta dovrà superare il difficile momento relativo alla rottura dei suoi genitori. Intanto la frequentazione con l'imprenditore prosegue, se saranno rose chiaramente fioriranno.