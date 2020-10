Belen Rodriguez svela uno scottante segreto di Diletta Leotta: ecco di cosa si tratta

Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono molto amiche e spesso accade che si stuzzichino a vicenda. Stavolta la bella argentina ha però tirato un colpo basso alla collega, svelando un suo scottante segreto nel corso di una diretta a Radio 105.

Belen Rodriguez nel corso della chiacchierata radiofonica, dopo aver visto la giornalista sportiva molto impegnata a rispondere ai messaggi che le arrivavano sul cellulare ha detto: "Sta sempre con quel telefono in mano. Non se ne stacca mai.Con chi starà parlando che sorride così? Ha sicuramente un nuovo spasimante".

A quel punto la Leotta ha sorriso imbarazzata tentando di evitare una qualsiasi fuga di notizie ma, le persone presenti in studio hanno rivelato di conoscere l'interlocutore che è in grado di rallegrare il bel volto di Dazn. Sappiamo tutti che Diletta non sta vivendo un periodo particolarmente facile della sua vita sentimentale. La rottura con King Toretto l'ha infatti segnata profondamente e, sembra che no sia ancora riuscita a superare pienamente questa cocente delusione amorosa.

Diletta però in questi mesi non si è abbattuta ma anzi, si è dedicata anima e corpo al suo lavoro, riuscendo perfino a scrivere un libro intitolato Scegli di Sorridere in cui racconta tutto ciò che ha dovuto affrontare negli anni per arrivare fin dove è giunta. In molti infatti l'hanno sempre osteggiata per la sua bellezza, accusandola perfino di aver guadagnato consensi solo per il suo aspetto prominente.