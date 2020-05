Belen si sfoga su Instagram e conferma la rottura con Stefano Di Martino

In un video di circa quattro minuti pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, Belen ha di fatto confermato la rottura con Stefano Di Martino e si è duramente sfogata a seguito della pubblicazione da parte di alcuni giornali di rumor che la volevano pronta a tornare con Andrea Iannone.

La showgirl argentina ha fermamente smentito l'indiscrezione, e si è detta stufa delle "stupidaggini pubblicate sul mio conto".

Belen, evidentemente provata per la fine della love story con Di Martino, ha voluto fare chiarezza sul gossip emerso nelle ultime ore ed ha osservato che chiarirà per intero la situazione se e quando ne avrà voglia.

"È un momento difficile non me l'aspettavo e non me ne assumo la responsabilità nelle colpe. Sono una donna che soffre come tutte le altre" spiega Belen, che smentisce di essersi riavvicinata al pilota della MotoGp. "Quando leggo illazioni sul mio conto non ci sto più: se sono in giro e per caso arrivano delle persone, non dev'essere una mia responsabilità o qualcosa che ho organizzato io" ha tuonato Belen, secondo cui "siccome sono un personaggio pubblico a un certo punto so che dovrò dare spiegazioni e raccontare come stanno le cose, altrimenti le raccontano altri e a me questo non sta più bene" ha concluso, lasciandosi andare ad un sorriso forzato.

Una crisi tra i due non era nell'aria ed ha colto molti di sorpresa, soprattutto dopo le dichiarazioni di Di Martino in quarantena.