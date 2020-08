Belen si sfoga su Instagram, e lancia una frecciata a De Martino: 'non accadrà mai'

Nuovo sfogo su Instagram di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, in un commento ha lanciato quella che per tutti sembra essere una frecciata all'ex marito Stefano De Martino, con cui si è separata qualche mese fa poco prima che quest'ultimo tornasse a Napoli per condurre Made in Sud.

Sotto gli ultimi scatti pubblicati da Belen è comparso un commento in cui una fan le consigliava di "non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!”. Un chiaro riferimento alla situazione che si è creata con De Martino? Probabile, ma a far discutere e scatenare le indiscrezioni è la risposta di Belen: "ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?" ha scritto la modella.

La scorsa settimana avevamo riportato le indiscrezioni secondo cui sarebbe già finita la storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi, e di mezzo potrebbe esserci proprio l'ex De Martino con cui Belen non si è lasciata bene. La presentatrice anche in passato aveva inviato un messaggio indiretto al marito, in un post simile a quello dell'ex ballerino di Amici condito da un messaggio: "vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti".