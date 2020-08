Belen smentisce Maria De Filippi: 'Non perdonerò Stefano De Martino'

Nei giorni scorsi Maria De Filippi aveva velatamente sostenuto sulle pagine di Gente che Belen avrebbe prima o poi perdonato Stefano De Martino. A suo dire, il ballerino riuscirebbe a farsi perdonare tutto volendo. Belen ha invece categoricamente smentito Queen Mary sui social.

Lo ha fatto cantando una canzone di Gianluca Grignani attraverso le storie di Instagram, ovvero 'La mia storia tra le dita', brano famosissimo in cui il cantautore invoca per l'appunto il perdono per un grave errore commesso, escludendo categoricamente l'amicizia tra due ex.

Belen dopo aver intonato l'iconica frase: "ricorda a volte un uomo va anche perdonato" ha pronunciato un secco No. Una chiara risposta a Maria dunque che, sperava che i due potessero recuperare un rapporto che invece sembra ormai irrimediabilmente incrinato. Nei giorni scorsi la moglie di Maurizio ha raccontato di essere stata proprio lei a rivelare ad Emma Marrone il rapporto tra Stefano e Belen.

La modella argentina intanto ha detto addio addio anche a Gianmaria Antinolfi. La love story con il noto imprenditore sarebbe velocemente giunta al capolinea, non si conoscono ancora le ragioni di questo rapido addio, visto che tra i due sembrava esserci un vero e proprio idillio amoroso. L'ex di Antinolfi intervistata di recente, aveva ammesso che l'uomo non è particolarmente fedele. Probabile dunque che Belen sia stata vittima di un nuovo tradimento dopo quello subito da Stefano De Martino.