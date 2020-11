Belen: 'sono stata a casa di Alberto Genovese una sola volta'

Belen Rodriguez, attraverso una serie di Storie Instagram, ha voluto fare chiarezza sui suoi rapporti con Alberto Genovese, l'ex amministratore delegato di Facile.it che negli scorsi giorni è stato arrestato. La showgirl ha scelto Instagram in quanto il suo nome era stato fatto da alcune ragazze coinvolte nelle serate milanesi.

"Prima ancora che qualcuno venga a sventolarmi in faccia “tragiche foto ricordo della serata” di fantozziana memoria dirò subito che ho partecipato una sola volta, ai primi di settembre di quest’anno, ad una festa presso il famigerato attico milanese perché invitata non dal proprietario - con il quale non ho mai avuto alcun rapporto diretto - ma dal mio carissimo amico Dj Salvatore Angelucci" ha spiegato Belen, secondo cui l'invito le sarebbe arrivato in quanto Angelucci aveva il piacere di farla assistere ad una sua esibizione di natura professionale.

"La serata si è svolta in maniera normale e ordinaria e ho passato il tempo quasi interamente a dialogare con alcuni amici tra cui Carlo Cracco (che mi permetto di citare solo in quanto anche le sue foto sono apparse nel medesimo tritacarne mediatico) fino al momento in cui verso le 11.30 ho deciso di non essere più della compagnia e di allontanarmi dalla festa con tanto di foto paparazzate. Una sola volta e nulla più" ha tagliato a corto Belen.

L'argentina però cita anche una foto scattata ad Ibiza, definita "decontestualizzata", che la ritraeva insieme ad una allegra compagnia durante una serata trascorsa ad Ibiza la scorsa estate. A riguardo, Belen afferma che "un amico comune si avvicinò al tavolo presso cui ero intenta a cenare con mio figlio, invitandomi a scattare una foto tutti insieme per immortalare il momento, come spessissimo è accaduto e accade in ragione della mia notorietà. Accolta con favore la richiesta ed espletata la “formalità”, sono tornata da sola al mio tavolo".

Di recente sono emersi nuovi dettagli sull'addio tra Belen e Stefano De Martino. La showgirl è legata ad Antonio Spinalbese, con cui è anche uscita allo scoperto.