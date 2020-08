Belen sorprende tutti con un nuovo amore: ecco chi è la nuova fiamma della Rodriguez

Belen Rodriguez avrebbe già archiviato la fine della sua relazione con Gianmaria Antinolfi e grazie ad una nuova e giovanissima fiamma avrebbe già voltato completamente pagina.

La bella showgirl argentina è stata infatti di recente avvistata tra le braccia di Antonino Spinalbese, aitante 25enne di bella presenza, conosciuto ad Ibiza durante il compleanno di un'amica in comune. Una volta lasciata l'isola tanto amata da Belen, i due avrebbero proseguito la loro relazione a Milano dove il ragazzo lavora come hair stylist per varie celebrità.

Fisico scultoreo e addominali da paura sono gli elementi che subito saltano all'occhio sfogliando le pagine social di Spinalbese che, è stato paparazzo dal settimanale Vero con la Rodriguez nel bel mezzo di bollenti effusioni all'uscita da un noto locale.

La relazione tra i due non è stata ancora ufficializzata ma, in molti pensano che questo potrebbe essere una breve liason estiva destinata a terminare con l'avvento dell'autunno. Si vocifera infatti che De Martino sia intenzionato a riconquistare a tutti i costi la sua ex moglie dopo le insistenti voci di un suo legame con Alessia Marcuzzi. Solo il tempo potrà dirci come le cose andranno a finire e soprattutto se la Rodriguez riuscirà a mettere finalmente la testa a posto e trovare un uomo in grado di darle maggiore sicurezza con cui costruire qualcosa di duraturo nel tempo.