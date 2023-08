Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? Il retroscena sulla coppia

Un nuovo articolo pubblicato da Nuovo TV torna a parlare di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia è da sempre tra le protagoniste assolute della cronaca rosa nostrana, sebbene si sia parlato di una rottura tra i due.

Il settimanale infatti tende ad escludere una vera e propria crisi sentimentale tra i due e prevede che prossimamente li vedremo nuovamente insieme. La tesi è confermata anche dal giornalista Alberto Dandolo, che sule pagine di Oggi riporta alcune testimonianze di fonti ben informate sulla questione.

A quanto pare, infatti, alcuni amici avrebbero informato Dandolo che il loro rapporto sarebbe più solido che mai e “quindi non si tratta di un addio ma forse di una strategia mediatica” volta ad alzare le quotazioni del mercato televisivo. L’ex ballerino di Amici è infatti lanciatissimo in Rai ed ha un programma tutto suo su Rai 2, e più volte è stato fatto il suo nome come possibile successore di Amadeus alla conduzione di Sanremo dal 2025. Discorso diverso per la showgirl argentina, che non sarà al timone di Le Iene e Tu Si Que Vales, ed il cui futuro televisivo è un’incognita.

