Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme in aeroporto: ecco cosa è successo

Nonostante la separazione sia ormai ufficiale, Belen e Stefano De Martino si sono rivisti in aeroporto. A documentare il tutto è Dagospia, secondo cui l'incontro sarebbe stato puramente casuale: la showgirl argentina era di ritorno da Ibiza con il figlio Santiago.

“La showgirl e Stefano di incrociano in aeroporto a Milano ma non si salutano – video! Belen e il figlio erano di ritorno da Ibiza, il bambino si è lanciato tra le braccia del padre che lei nemmeno ha degnato di uno sguardo. È evidente che non ha ancora perdonato la tresca con la Marcuzzi, rivelata proprio da Dagospia“ afferma il giornale di Roberto D'Agostino.

Poco dopo è emerso sul web anche il video che trovate in apertura, pubblicato su YouTube dalla pagina "Very Inutil People". Come si può vedere nella breve clip, il piccolo Santiago si è immediatamente lanciato tra le braccia del padre, il tutto sotto gli occhi di Belen che non ha degnato nemmeno di uno sguardo il ballerino di Amici e presentatore di Made In Sud. Un chiaro segnale di come la situazione tra i due sia tutt'altro che distesa e Belen non abbia perdonato l'ex.

La situazione è radicalmente differente rispetto alle fotografie che mostravano una Belen sorridente grazie alla sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi. De Martino dal suo canto ha sempre chiesto riservatezza sulla situazione.