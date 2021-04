La Bella e la Bestia, si avvicina la serie Disney+ su Gaston e Lefou: ecco cosa sappiamo

Disney+ è al lavoro su una serie spin-off de La Bella e la Bestia che vedrà come protagonisti Luke Evans Gaston e Josh Gad nei panni di Gaston e Lafou. L'annuncio ufficiale è arrivato lo scorso dicembre durante l'Investors Day della Casa di Topolino, e ora sono emerse ulteriori novità sul progetto.

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi (via Comicbook.com), la produzione sarebbe alla ricerca di una giovane attrice nera di circa 19 anni per vestire i panni di Tilly, personaggio dotato di "grande compostezza, una vena avventura e con un po' di malizia negli occhi che cerca di scrivere la propria storia." A conferma del fatto che si tratterà almeno in parte di una serie musical, il ruolo includerà delle sessioni di canto.

Stando alla descrizione diffusa da Disney, questa serie prequel esplorerà "il regno negli anni prima dell'epica storia d'amore tra la Bella e la Bestia. Assisteremo al destino di molti personaggi familiari mentre si incrociano con nuovi personaggi - inclusa una versione non convenzionale e moderna della tradizionale Principessa Disney - mentre vivono le loro emozionanti ed epiche avventure amorose." Ricordiamo inoltre che lo show vanterà una colonna sonora originale composta dal premio Oscar Alan Menken (La Sirenetta, La Bella e la Bestia).

Le riprese della serie, stando a Comicbook, dovrebbero partire intorno a settembre 2021 nel Regno Unito. Che ve ne pare del progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle novità di aprile 2021 su Disney+.