La Bella e la Bestia: disney sarebbe al lavoro su una serie prequel!

Il portale The Hollywood Reporter ha riportato in esclusiva la notizia della realizzazione di una serie TV de La Bella e la Bestia, che sarebbe ambientata prima degli eventi mostrati nel film. Arriverà su Disney+ e dovrebbe contare sulla presenza di Luke Evans e Josh Gad.

La serie dovrebbe essere composta da sei episodi e per la realizzazione Disney starebbe lavorando a stretto contatto con Adam Horowitz e Eddy Kitsis, i due ideatori della serie televisiva Once Upon a Time. Il compositore Alan Menken - che ha preso parte al remake in live action del 2017, così come Evans e Gad - sarebbe in trattative per poter tornare a occuparsi del comparto sonoro.

Per adesso soltanto i due interpreti dei personaggi di Gaston e Le Tont prenderebbero parte alla serie provenienti dal cast originale, mentre non ci sono invece dettagli a proposito della presenza di Emma Watson e Dan Stavens, i due protagonisti della pellicola cinematografica. La scrittura degli episodi, oltre a Kitsis e Horowitz, dovrebbe essere affidata anche allo stesso Gad.

Cosa ne pensate di questa serie TV basata sul remake live action del grande classico Disney? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che Disney+ arriverà in Italia il prossimo 24 marzo, dove sarà disponibile l'acclamata serie The Mandalorian.