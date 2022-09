La Bella e la Bestia, Josh Gad sul rinvio della serie prequel: 'Speriamo di poterla fare'

Attualmente l'annunciata serie prequel de La Bella e la Bestia si trova in un limbo produttivo, in quanto lo show che dovrebbe debuttare prossimamente su Disney+ è stato temporaneamente rinviato a data da destinarsi. Intervenendo nel corso di un'intervista a Collider, Josh Gad ha parlato del rinvio e della speranza di realizzare presto la serie.

Nonostante le critiche che lo hanno indicato come inferiore all'originale, il film live-action La Bella e la Bestia è stato un successo al botteghino, incassando oltre 1,264 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione di 200 milioni di dollari, consolidando le speranze della Disney di costruire un franchise attorno a questo film. Uno di questi progetti che stava andando avanti era Little Town, uno show prequel de La Bella e la Bestia che ruotava intorno al LeFou di Gad e al Gaston di Luke Evans, con il ritorno di Alan Menken alle musiche.

Parlando del rinvio del progetto, Gad ha dichiarato che sia lui che Evans sperano di poter lavorare presto alla serie:

"Credo che io e Luke [Evans] siamo ancora molto interessati alla storia. C'erano elementi che erano davvero, davvero sbalorditivi e davvero brillanti. È la benedizione e la maledizione di quando si fa qualcosa di così grande e ambizioso come un prequel de La Bella e la Bestia, e si gioca con quello che sono i gioielli della corona, sarà un'impresa costosa. In termini di ambizione e portata, cercando di lavorare con uno dei film più costosi del catalogo Disney, l'ambizione ha preso il sopravvento. Ci sono modi in cui possiamo raccontare questa storia e mantenere la promessa di ciò che può essere, ma anche farlo in modo da non distruggere tutto. In definitiva, credo che questa sarà la strada da seguire. Spero che riusciremo a farlo. So che siamo ancora molto interessati. Ci sono cose incredibili che Adam [Horowitz] e Eddy [Kitsis] hanno fatto, e che Alan Menken ha fatto, che spero il pubblico possa vedere e ascoltare, un giorno".

In precedenza, sempre Gad aveva indicato la serie de La Bella e la Bestia come uno dei suoi progetti più ambiziosi e discusso la sessualità di Le Tont.