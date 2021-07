La Bella e la Bestia, Josh Gad sulla sessualità di Le Tont: 'Aspettatevi l'inaspettato'

La sessualità di Le Tont fu uno degli argomenti più dibattuti all'epoca dell'uscita del live-action de La Bella e la Bestia: nel film con Emma Watson più scene suggerivano in maniera piuttosto palese l'omosessualità del personaggio di Josh Gad, aspetto che potrebbe tornare a emergere nella serie prequel su Gaston e il suo braccio destro.

Dopo aver definito il prequel de La Bella e la Bestia il suo progetto più ambizioso, lo stesso Gad è dunque tornato a parlare dell'orientamento sessuale del suo personaggio, promettendoci delle sorprese non meglio specificate.

"Ci stiamo ponendo un sacco di domande importanti su questi personaggi. Penso che ne verremo fuori con delle origin story incredibili proprio perché inaspettate. Penso che 'aspettatevi l'inaspettato' sia tutto ciò che possa dirvi ad oggi. E non solo relativamente a Gaston e Le Tont, ma ad un sacco di personaggi che faranno parte di questa serie" sono state le parole della star di Frozen al riguardo.

Vedremo, a questo punto, in che modo Disney avrà deciso di approfondire i personaggi visti nel live-action, e soprattutto se avrà deciso di dedicare ulteriore spazio ad una questione sulla quale già furono sollevate alcune polemiche al momento dell'uscita in sala. Tornando al film, intanto, scoprite con noi in che modo sono collegati La Bella e la Bestia e La La Land.