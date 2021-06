La Bella e la Bestia, Josh God sulla serie prequel: 'Uno dei miei progetti più ambiziosi'

Alcuni giorni fa vi abbiamo annunciato che Disney+ ha ufficialmente messo in produzione la serie prequel del live-action del 2017 de La Bella e la Bestia e ora, a tal riguardo ha preso la parola Josh Gad, l'interprete di LeFou che il Gaston di Luke Evans sarà uno dei protagonisti.

Lo show che non ha ancora un titolo ufficiale, dovrebbe essere composto da 8 episodi secondo quanto riferito dall'attore nel corso di un'intervista a Collider. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi del prossimo anno e sembra che le sceneggiature sono in fase di completamento. Gad, che è anche co-produttore esecutivo e sceneggiatore della serie, ha rivelato di essere davvero emozionato per questo nuovo progetto che potrebbe essere uno dei più ambiziosi della sua carriera.

"Posso dirvi in questo momento che è uno dei progetti più ambiziosi di cui abbia mai fatto parte. Luke ed io siamo così entusiasti di vestire i panni di questi personaggi. Con noi ci sarà Briana Middleton che interpreta questo incredibile nuovo personaggio di nome Tilly. Liesl T ommy, che è il nostro regista, sta progettando di fare alcune cose davvero eccezionali con questa serie, così come i nostri showrunner, Adam [Horowitz] e Eddie [Kitsis], che stanno davvero, davvero andando in una direzione che lascerà il pubblico stupefatto. Non potrei essere più felice di questo show. Penso che sarà davvero speciale".

Per quanto ne sappiamo, questo prequel sarà ambientato nel magico regno de La Bella e la Bestia anni prima della romantica storia d'amore tra Belle e il suo principe tramutato in Bestia. La serie seguirà le vicende di Gaston e LeFou in partenza, stavolta con loro ci sarà la sorellastra di quest'ultimo, Tilly. Insieme affronteranno uno spettacolare viaggio, tra misteri e pericolosi segreti, scopriremo che questo regno ha ancora molto da raccontare. Cosa ne pensate di questa produzione? Ditecelo nei commenti.