La Bella e la Bestia, Luke Evans: 'Serie su Gaston? Secondo e terzo episodio sono pronti'

Che i Gaston e Le Tont di Luke Evans e Josh Gad si fossero guadagnati le simpatie di buona parte degli spettatori del remake de La Bella e la Bestia è sempre stata cosa nota, ed è quindi stata solo questione di tempo prima che Disney decidesse di approfittarne mettendo su uno show dedicato ai due personaggi.

L'indiscrezione sull'arrivo di una serie prequel de La Bella e la Bestia era stata data alcuni mesi fa, ma ora è lo stesso Luke Evans a mettere le cose su un piano ancora più concreto parlando apertamente del modo in cui è nata l'idea.

"Josh ed io ci siamo sempre piaciuti un sacco come persone, sin da quando lavoravamo a La Bella e la Bestia. Abbiamo riso un sacco, abbiamo sempre avuto rispetto del talento dell'altro, abbiamo passato davvero dei bei momenti. Già allora parlavamo di cosa potessimo fare, cercavamo un progetto. In mente abbiamo sempre avuto quest'idea di raccontare Gaston e Le Tont in una storia diversa" ha spiegato l'attore.

"Ci siamo messi al lavoro con questi autori incredibili, Josh stesso ha avuto un'idea che si è scritta da sé. Abbiamo presentato il progetto a Disney e loro ne sono stati entusiasti. Ora siamo in pieno sviluppo, il secondo e il terzo episodio sono già stati scritti e abbiamo sentito alcune delle musiche di Alan Menken, che sono straordinarie, siamo davvero onorati di averlo con noi" ha poi proseguito Evans. A proposito di live action, intanto, pare che Disney sia al lavoro su un remake di Taron e la Pentola Magica.