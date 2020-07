La Bella e La Bestia, Alan Menken si lascia scappare il titolo dello spin-off di Disney+

Qualche mese fa era trapelata un'indiscrezione che voleva in lavorazione una serie prequel de La Bella e La Bestia con protagonisti Gaston e LeFou. Ora non solo ne abbiamo avuto la conferma da Luke Evans in persona, ma ne sarebbe stato rivelato anche il titolo.

Durante un'intervista con Variety, Alan Menken, lo storico compositore Disney e fresco vincitore di un Daytime Emmy, premio che lo ha portato a raggiungere finalmente lo status di EGOT (vincitore di almeno un Emmy, Grammy, Tony e Oscar), si è infatti lasciato scappare il titolo dello show di Disney+ Little Town.

Per chi ha familiarità unicamente con la versione italiana del film e della sua colonna sonora, il riferimento è alla canzone iniziale della pellicola (che trovate anche riportata in video in calce alla notizia), Belle, che comincia proprio con queste parole: "Little town, it’s a quiet village... Every day like the one before..."

Nei giorni scorsi era sta Luke Evans a confermare le voci che giravano ormai da tempo su uno spin-off televisivo su Gaston e LeFou, spiegando che "Stavamo pensando già da un po' di ritrovare Gaston e LeFou e raccontare una storia inedita. Così quando l'idea ha cominciato a formarsi, e si sono aggiunti dei fantastici sceneggiatori al progetto... Josh specialmente, aveva avuto un'idea davvero incredibile. E quando l'abbiamo presentata ai vertici di Disney+, loro ne sono stati davvero entusiasti. Ora siamo in piena fase di sviluppo".

Little Town, ideata da Josh Gad, Edward Kitsis e Adam Horowitz (i creatori di Once Upon A Time), potrà vantare le musiche di Alan Menken, mentre non sappiamo ancora chi si occuperà dei testi delle canzoni.