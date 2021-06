La Bella e La Bestia, ufficiale la serie prequel: Luke Evans e Josh Gad tornano su Disney+

Nella giornata di martedì è arrivata l'ufficialità da parte di Disney: è stata ordinata la serie prequel di La Bella e La Bestia, in cui Luke Evans e Josh Gad toreranno nei panni di Gaston e Le Tont dopo il live-action del 2017. Insieme a loro ci sarà Briana Middleton, che interpreterà Tilly, la sorellastra di Le Tont.

La serie è composta da otto episodi, e al momento è provvisoriamente intitolata proprio La Bella e La Bestia, anche se non saranno presenti né l'una né l'altra. Chissà se rimarrà quel sottile legame con La La Land che ha caratterizzato il film.

I produttori sono Adam Horowitz e Edward Kitsis (C'era una volta), oltre allo stesso Josh Gad, e tutti e tre saranno anche co-showrunner. La serie seguirà Gaston e Le Tont in un viaggio con Tilly, dopo che una rivelazione sorprendente del passato di quest'ultima è venuta alla luce, facendo partire così l'improbabile trio in un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, commedia e avventura.

"Per chiunque si sia mai chiesto come un bruto come Gaston e un imbranato come Le Tont abbiano potuto diventare amici, o come una mistica incantatrice sia arrivata a lanciare quel fatidico incantesimo sul principe trasformandolo in bestia, questa serie finalmente fornirà quelle risposte… e provocherà una serie completamente nuova di domande" ha affermato Gary Marsh, presidente e chief creative officer di Disney Branded Television.

