Bella Ramsey: chi è la giovane attrice che farà Ellie in The Last of Us, tutto su di lei

Finalmente, la serie TV di The Last of Us ha trovato i suoi Joel ed Ellie in Pedro Pascal e Bella Ramsey. Dopo mesi, inizia a delinearsi il cast di quello che è uno degli show più attesi del futuro. Abbiamo già visto insieme i 5 migliori ruoli di Pedro Pascal prima di The Last of Us, e oggi è il momento di parlare dell'altra protagonista.

Vogliamo esplorare la biografia e la carriera dell'attrice che interpreterà il difficile ruolo di Ellie nella serie ideata da Craig Mazin con la collaborazione del co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. Iniziamo.

La biografia di Bella Ramsey

Isabella May Ramsey nasce a Nottingham il 30 settembre del 2003. Da sempre appassionata di recitazione, ha iniziato a esibirsi in maniera amatoriale sin dalla tenera età di quattro anni. Dopo aver frequentato la Stagecoach Theatre Arts a Loughborough, si è iscritta alla InterHighSchool, seguendo le lezioni online.

La carriera da attrice

Il suo primo grande ruolo è anche quello per cui è meglio conosciuta: nel 2016 la Ramsey ottiene la parte di Lyanna Mormont per la sesta stagione di Game of Thrones, ricevendo critiche ampiamente positive per la sua interpretazione. Nel 2017 arriva il suo primo ruolo da protagonista, interpretando la giovane strega Mildred Hubble nelle prime tre stagioni di Una strega imbranata. Nel 2018 partecipa a un episodio dello show Requiem, e nel 2020 prende parte come personaggio ricorrente nella seconda stagione di His Dark Materials, nei panni di Angelica.

Ma non è solo nella televisione che possiamo ritrovare la giovanissima attrice. Dopo aver recitato nel cortometraggio Elefthería nel 2017, l'anno successivo la possiamo ritrovare nel film Two For Joy, e sempre nel 2018 nella pellicola Holmes & Watson - 2 de menti al servizio della regina. Il 2019 è la volta di Judy, primo grande film al quale prende parte la Ramsey, e che vedrà premiata la sua collega di set Renée Zellweger con l'Oscar per la migliore attrice protagonista. Infine, nel 2020 partecipa alla pellicola Resistance - La voce del silenzio.

La Ramsey ha anche all'attivo una carriera da doppiatrice, prestando la sua voce alla protagonista Hilda nella versione originale dell'omonima serie, dal 2018.

Ora la palla passa a voi: vi piace Bella Ramsey come attrice? È la giusta scelta per interpretare la parte di Ellie nella serie TV HBO di The Last of Us? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!