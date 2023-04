Bella Ramsey, nuovo film della star di The Last of Us: ecco il prossimo ruolo dopo Ellie

Bella Ramsey non ha intenzione di fermarsi e dopo gli apprezzamenti ottenuti grazie alla sua performance in The Last of Us nel ruolo di Ellie, l'attrice è pronta a gettarsi a capofitto in un nuovo progetto cinematografico. Il film sarà un'opera in costume dal titolo Monstrous Beauty scritto e diretto da Romola Garai.

Ramsey interpreterà Barbara Field, un'aspirante drammaturga nata con una rara condizione che la riempie completamente di capelli, secondo quanto riporta Deadline. Si tratta del primo ruolo cinematografico di Bella Ramsey da Catherine, il film uscito nel 2022 per la regia di Lena Dunham.



Bella Ramsey criticò Hollywood, affermando di aver subito critiche legate alla sua presunta mancanza di 'look hollywoodiano'. Il lungometraggio è descritto come un'opera "ambientata nel diciassettesimo secolo. Monstrous Beauty è la storia di una giovane donna assolutamente unica, Barbara Field (Ramsey), nata in povertà con una rara condizione che la ricopre interamente di capelli. Con il dono prezioso di un'educazione, le viene conferita l'opportunità di un posto nella lussuosa e decadente corte del re Carlo II (Dominic West) come "meraviglia della natura", dove persone dall'aspetto straordinario si mescolano all'aristocrazia".



La descrizione di Monstrous Beauty sottolinea le ambizioni della protagonista:"Alimentata dal desiderio di essere definita per quello che è e non per il suo aspetto, Barbara aspira a diventare una drammaturga grazie ai consigli della famosa attrice Nell Gwyn (Ruth Negga), potente amante del re. Nell stessa è impegnata ad insegnare a Carlo il vero apprezzamento delle donne, al di là dell'aspetto fisico. Barbara cerca l'aiuto della famosa drammaturga dell'epoca Aphra Behn (Fiona Shaw) e sceglie il bellissimo attore Vale (oggetto del desiderio di Barbara) come protagonista, nonostante la sua mancanza di talento. Riuscirà Barbara a diventare una donna indipendente sfidando una società altamente patriarcale e diventare padrona del proprio destino?".



Nel frattempo prosegue il successo della serie HBO; The Last of Us è stata candidata come miglior serie agli MTV Movie & TV Award.