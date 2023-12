Bella Ramsey: 'I miei genitori avevano paura di vedermi in Game of Thrones'

Nel corso dei decenni molte sono state le produzioni per il piccolo schermo che hanno saputo, in un modo o nell'altro, aggiudicarsi il favore del pubblico divenendo dei veri fenomeni culturali. Tra questi, uno dei più famosi è di certo quello generato da Game of Thrones. Lo show HBO ha appassionato per anni molti che hanno dato lui una chance.

Ecco però che, mentre vi informiamo che George Martin ha incontrato gli editori di Winds of Winter, ci teniamo anche a farvi sapere che non per tutti è stato facile il periodo in cui è andato in onda Il Trono di Spade.

Per esempio, tutti abbiamo amato il personaggio di Bella Ramsey nello show HBO, ma tuttavia la sua famiglia era molto spaventata dalle conseguenze che si sarebbero potute verificare se il mondo avesse visto la loro figlia in scena, per questo hanno deciso di vivere il tutto nella maggiore riservatezza possibile.

"Il viaggio che ho fatto in questo settore mi ha davvero soddisfatto. Ad esempio, credo che io e la mia famiglia abbiamo scelto il modo migliore di vivere il momento dell'uscita di Game of Thrones", ha detto la Ramsey durante un'intervista.

"Abbiamo fatto pochissime interviste, giusto qualcuna per telefono, non ci siamo esposti. I miei genitori erano così spaventati dalla situazione che abbiamo tenuto molte informazioni personali al sicuro".

