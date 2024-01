Bella Ramsey è pronta a tornare Ellie: guardatela allenarsi per The Last of Us 2!

Negli ultimi anni siamo ormai totalmente invasi da produzioni televisive, questo anche grazie alla diffusione di molte piattaforme di streaming in cui è possibile vederle stando comodamente a casa. Però quante di queste serie riescono a lasciare davvero il segno? In questo senso non abbiamo dubbi, nessuno ha dimenticato The Last of Us di HBO.

Ecco infatti che, mentre Pedro Pascal è impegnato in molti progetti, la giovane interprete di Ellie sembra già essere pronta ad affrontare le nuove sfide nella prossima stagione dello show.

Come dimostrato dal breve video rilasciato di recente su X, Bella Ramsey si sta sottoponendo a duri allenamenti per riuscire ad ottenere la forma fisica necessaria ad impersonare al meglio il suo personaggio. I conoscitori del videogioco ne saranno certamente felici, sapendo bene cosa questo significhi a livello narrativo.

Di certo le aspettative per i nuovi episodi di The Last of Us non possono che essere alle stelle, soprattutto se si è già a conoscenza di quelli che saranno i prossimi, drammatici eventi che coinvolgeranno i protagonisti. Tuttavia non possiamo evitare di chiederci se verranno effettuati dei cambiamenti rispetto alle vicende originali ormai ben note, nonostante al momento la fedeltà all'opera di Druckmann risulti evidente.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco intanto anche la nostra recensione di Succession 4.