Bella Ramsey, in quali altre serie ha recitato la Ellie di The Last of Us?

Nel vedere la giovane Bella Ramsey interpretare Ellie nella nuova serie HBO The Last of Us (disponibile dal 15 gennaio 2023 su Sky Atlantic e Now), molti spettatori hanno avuto la sensazione di averla già vista da qualche parte: in quali altre serie ha recitato l'attrice di Nottingham?

Al primo posto, non possiamo non menzionare la pluripremiata saga di Game of Thrones: nelle ultime tre stagioni della serie, infatti, Ramsey ha interpretato la piccola Lyanna Mormont, il capo schietto e dai modi burberi che governa Casa Mormont e l'Isola dell'Orso. Ben presto il suo personaggio si è impresso nell'immaginario collettivo, fino a rientrare velocemente tra i preferiti dai fan. E pensare che inizialmente Lyanna doveva apparire in una sola scena, stando alle parole del co-showrunner Daniel Brett Weiss. "Lyanna Mormont era un personaggio che doveva figurare in una brevissima parte" ha dichiarato in un'intervista a Teen Vogue, "ma quando abbiamo incontrato Bella Ramsey ci siamo detti che non avremmo fatto il nostro lavoro se l'avessimo ingabbiata in un ruolo simile". Non possiamo che essere d'accordo! Se volesse fare un confronto, però, Ramsey non ha dubbi su quale sia più coinvolgente tra Game of Thrones e The Last of Us.

Altre partecipazioni riguardano le prime tre stagioni di Una strega imbranata (dove ha impersonato Mildred Hubble, strega e studentessa della Cackle's Academy), il secondo episodio del fantasy soprannaturale Requiem e soprattutto His Dark Materials - Queste oscure materie, dove l'attrice figurava come l'abitante di Cittàgazze che prende il nome di Angelica. Anche stavolta, il talento di Bella durante il casting ha spinto la direttrice Kahleen Crawford a incrementarne il ruolo: "[Gli attori] investono con noi fin dall'inizio" ha dichiarato, "ed è fantastico se puoi tenerli a mente per tutte le cose che vorrai far emergere più avanti". Più recente è invece Becoming Elizabeth, serie del 2022 dove l'attrice interpreta Jane Grey (giovane lady che viene ingiustamente usata come pedina dal resto della casata Tudor).

Visto il gran numero di partecipazioni, una domanda sorge spontanea: Bella Ramsey verrà sostituita nella stagione 2?