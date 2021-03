Bella Thorne e Benji si sposano: ecco l'annuncio della coppia sui social

Bella Thorne e Benjamin Mascolo hanno deciso di compiere il grande passo e dunque di convolare a nozze. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore sui social e la coppia sembra essere al settimo cielo per questo nuovo capitolo della loro vita.

I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2019 ma, il 2020 non è stato un anno di certo facile per loro, L'ex star della Disney vive infatti a Los Angeles mentre ovviamente Benji vive e lavora tutt'oggi in Italia. Come gran parte delle coppie, a causa del lockdown hanno avuto negli ultimi mesi una relazione a distanza e questo probabilmente li ha spinti a prendere la decisione di unirsi in matrimonio.

Bella Thorne che negli ultimi mesi ha battuto ogni record su Only Fans, negli scatti pubblicati sui social mostra emozionata il grosso anello di diamanti ricevuto durante la proposta. Naturalmente non sono mancate le felicitazioni da parte di amici, parenti e soprattutto dei fan. Tra i commenti compare subito quello di Federico Rossi, amico di lunga data di Benjamin Mascolo che con proprio con lui formava il duo di Benji e Fede. Il compagno di mille avventure, che già era a conoscenza della proposta di matrimonio ha scritto: "Appena me l’hai confessato ho esternato una reazione degna dei 10 anni di amicizia, congratulazioni fratello, per tutto". La sua compagna Paola di Benedetto ha invece detto: "Aiutooooooo non ci credoooooo", presa dallo stupore.