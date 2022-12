Bella Thorne: 'La Disney mi ha quasi licenziata per una foto in bikini a 14 anni'

Sappiamo bene quanto la Disney possa essere protettiva nei confronti delle giovanissime star che compongono il loro team di serie e film rivolti principalmente al pubblico di pre-adolescenti. A volte, questo carattere protettivo può spingersi un po' oltre, rivelandosi eccessivo. Bella Thorne ha, infatti, ammesso di essere stata quasi licenziata.

L'ex star di Disney Channel Bella Thorne ha raccontato di essere stata quasi costretta a rinunciare a Shake It Up! a causa di una scelta di abbigliamento da spiaggia che a quanto pare la Disney reputava sconveniente. Ospite di recente del podcast High Low With EmRata, la Thorne ha raccontato di essere stata sessualizzata da preadolescente e da adolescente, compreso in un caso in cui, all'età di 10 anni, un agente di casting aveva riferito alla madre: "Non sta andando avanti perché il regista ha pensato che stesse flirtando con lui, e questo lo ha messo davvero a disagio".

La Thorne ha poi parlato di una foto che ha rischiato di porre fine alla sua partecipazione come co-protagonista (al fianco di Zendaya) alla sitcom Shake It Up!

"Una volta sono stata quasi licenziata da Disney Channel perché avevo 14 anni e indossavo un due pezzi in spiaggia", ha raccontato la Thorne. "La stylist con cui uscivo mi ha messo questa catenina che è come una catena per il corpo... Un fan mi ha scattato una foto mentre ero in spiaggia e per poco non mi licenziavano".

"Era su tutti i media, era diventata virale in quel periodo", ha aggiunto Thorne, ricordando che le critiche avevano tutte lo stesso tono, come ad esempio: "Come osa questa ragazzina fare questo?".

La Thorne ha dichiarato che, mentre la Disney si è astenuta dal cedere alle "pressioni per licenziarmi" da Shake It Up!, lei, che aveva solo 14 anni, è stata spinta a fare più attenzione a ciò che indossava in pubblico. Persino quando andava in spiaggia. "Mi hanno detto: 'Ehi, ci stiamo scaldando molto per questo, tutti si stanno scaldando per questo, perché sei in bikini in spiaggia. Quindi, devi stare attenta a uscire in pantaloncini e una maglietta larga la prossima volta che vai in spiaggia'".

Già in passato, Bella Thorne era stata polemica con la Disney, colpevole a detta dell'attrice di costruire un'immagine sbagliata per i ragazzini.

"Ci sono sicuramente un sacco di pressioni sotto gli occhi della Disney per essere così perfetti. Ed è qui che credo che la Disney stia sbagliando, proprio perché fanno sembrare i loro ragazzini così perfetti. Quell'immagine è molto difficile da sostenere. Inoltre, non mi ha mai rappresentato. Ho sempre voluto fare quello che gli altri non facevano".

Lasciata la Disney, Bella Thorne ha poi stabilito un record su OnlyFans, guadagnando oltre 1 milione di dollari in appena 24 ore dalla sua iscrizione al social.