Bella Thorne sigla ufficialmente un nuovo accordo con Fox TV

L'ex star della Disney, Bella Thorne, conosciuta per il suo ruolo in Shake It Up, ha siglato un accordo globale con Fox Television. Nonostante Disney abbia acquistato 20th Century Fox alla fine del 2019, tale accordo non costituisce un ritorno di Thorne alla Casa di Topolino. La sua sarà una collaborazione con il network Fox di Rupert Murdoch.

L'accordo siglato da Bella Thorne significa che l'attrice e produttrice è destinata a fare il suo debutto alla regia nel 2020 o all'inizio del 2021, con un thriller al momento ancora senza titolo.

Thorne si occuperà anche della sceneggiatura.



In ogni caso i progetti ai quali sarà legata Bella Thorne saranno principalmente indirizzati ad un target per adolescenti. Pare che l'attrice voglia creare dei contenuti sulla falsariga di Riverdale e Gossip Girl.

"Se fossi in grado di dire alla me stessa di 8 anni 'quando avrai 22 anni firmerai un contratto con la Fox' penserei di mentire in qualche modo. Sono sinceramente orgogliosa, felice e così grata al network che crede in me e nella mia mentalità di questa generazione".

L'attrice ha parlato della vision di Fox:"Penso che vogliano davvero introdurre una voce giovane per gli adolescenti. Considerando che nessun autore o produttore ha 22 anni, soprattutto che lavora per una grande rete come Fox... In questo momento sto cercando di concentrarmi su questo programma per adolescenti che farà davvero sentire gli adolescenti come se stessero guardando uno show scritto da un loro amico".

Bella Thorne sarà protagonista di Masquerade, un home invasion, che uscirà entro l'anno. Thorne è stata criticata lo scorso novembre a causa di una discussa foto di Halloween.