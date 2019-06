Le più belle case sulla spiaggia per una vacanza alla Big Little Lies

Se avete sempre desiderato una vacanza da sogno, magari ispirata alla vostra serie tv preferita, non andate oltre. Se poi la serie in questione è Big Little Lies, allora avete fatto centro. Qui troverete alcune delle dimore più belle sulla costa californiana di Monterey, tanto da fare quasi invidia a quelle dello show.

Il successo di Big Little Lies non è dato solo da un cast di primo di livello - ricordiamo che tra gli interpreti principali abbiamo Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Zoë Kravitz, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård e nella seconda stagione arriverà addirittura Meryl Streep - e dall'ottima scrittura o regia.

La serie in onda su HBO in America e su Sky qui in Italia è rinomata per la bellezza delle sue location, così come le abitazioni mozzafiato in cui dimorano i suoi personaggi. La maggior parte delle scene sono infatti state girate in uno dei luoghi più pittoreschi della costa californiana, nella penisola di Monterey, che sembra non mancare di magnifiche spiagge e... Lussuose residenze con vista mare, come quelle di Celeste nelle Carmel Highlands.

Cottage da favola si possono trovare in tutta la Monterey Bay Area, come quelli di Sand City, Pebble Beach o Pacific Grove.

In calce alla notizia la galleria con alcune delle case da sogno di cui vi abbiamo parlato, mentre per saperne di più su ognuna, potete visitare il link in fonte.

La seconda stagione di Big Little Lies tornerà il 18 giugno su Sky Atlantic, ma nel frattempo potete sempre prenotare una vacanza last minute a Monterey... Dopotutto, ora sapete dove alloggiare!