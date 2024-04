Belve: anticipazioni puntata 23 aprile! Ecco chi saranno gli ospiti di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani torna in onda con il quarto appuntamento di Belve martedì 22 aprile 2024 alle ore 21:20, come di consueto, su Rai2. Ma quali saranno gli ospiti che racconteranno le loro belvate? A quanto pare sarà una puntata tutta al femminile!

Gli iconici faccia a faccia della conduttrice tornano in una nuova puntata di Belve: la giornalista navigherà nella vita professionale e privata di Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory Del Santo. Le tre ospiti si metteranno in gioco rispondendo alle pungenti domande della padrona di casa.

Lory Del Santo risponderà alle dichiarazioni di Marcella Bella della scorsa puntata del talk show. La cantante, infatti, ha raccontato di un presunto incontro con la showgirl anni fa: “Si avvicinò all’orecchio di mio marito e gli sussurrò qualcosa. Ho tolto la scarpa per tirargliela in testa”. Chissà, invece, se Antonella Clerici riuscirà a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: in molti, infatti, si chiedono se l’amata conduttrice di È Sempre Mezzogiorno rivelerà il nome del cantante che anni fa l’ha derisa: “Mi ha detto che emanavo odoraccio di sugo. Bene, il sugo è stato il mio successo” ha dichiarato Clerici. Tra le ospiti, anche Mara Maionchi avrebbe dovuto prendere parte alla quarta puntata di Belve ma, secondo un’indiscrezione, l’intervista è slittata al 30 aprile per l’ultima puntata della stagione.

Penny Dreadful St.1,3 (Box 12 Dvd) è uno dei più venduti oggi su