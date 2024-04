Belve: ecco chi saranno gli ospiti della puntata di stasera 16 aprile!

Questa sera torna Belve: il programma condotto da Francesca Fagnani si appresta a tornare con la terza puntata di martedì 16 aprile 2024. Il programma, che inizialmente è stato trasmesso sul NOVE, si è spostato nel 2021 su Rai 2 riuscendo a raggiungere il pubblico della prima serata. Ma chi saranno gli ospiti di questa sera?

A riportare i volti noti che vedremo nel salotto di Francesca Fagnani ci ha pensato il sito ufficiale della Rai. Nei suoi faccia a faccia, Fagnani si confronterà prima con Ilenia Pastorelli. L’attrice classe 1985 è diventata nota al piccolo schermo con la sua partecipazione al Grande Fratello e ha, poi, intrapreso la carriera da attrice. Durante l’intervista, infatti, si tornerà alla sua partecipazione in Lo Chiamavano Jeeg Robot, film del 2015 diretto da Gabriele Mainetti e che valse a Ilenia Pastorelli un David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Il secondo ospite della serata sarà Simona Ventura, che presto sposerà Giovanni Terzi. L’intervista alla conduttrice è stata registrata prima della paralisi facciale che ha costretto Simona Ventura ad abbandonare la diretta di Citofonare Rai 2. Ultima ospite del terzo appuntamento di Belve di questa sera sarà Marcella Bella: la cantante si racconterà a 360 gradi tra musica, vicende giudiziarie e il difficile rapporto con il Festival di Sanremo. Non mancheranno, da parte di Marcella Bella, le frecciatine ad Amadeus: “Nonostante abbia presentato canzoni bellissime, non sono mai stata parte della rosa dei cantanti in questi 5 anni, quindi forse ‘Ama’ non mi ama”. Il resto lo scopriremo solo nella puntata di questa sera di Belve in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

