Belve: Fedez senza freni! Ecco cosa ha rivelato a Francesca Fagnani

Era molto attesa l’intervista a Belve di Fedez, dopo l’ufficializzazione della separazione da Chiara Ferragni. Il rapper ha parlato per oltre un’ora con la presentatrice, nel corso del quale ha affrontato vari temi che vanno oltre il rapporto con l’ex moglie.

Ovviamente, però, il fulcro dell’intervista è stato la rottura con l’imprenditrice digitale. La Fagnani ha chiesto a Fedez “cosa l’ha fatta innamorare di Chiara?”, ricevendo una risposta secca: “il sesso. La connessione sessuale tra noi è stata una cosa che raramente ho sperimentato”. Una risposta schietta, che provoca una risata allo stesso Fedez il quale poi riconosce di aver combinato un casino. Il giudice di X-Factor però si lascia andare anche a momenti commoventi, e ripercorrendo il suo rapporto con la moglie riconosce che “io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, la mia malattia. Sono stati tre anni molto complicati e purtroppo non abbiamo retto”.

Fedez smentisce categoricamente le indiscrezioni giornalistiche e di gossip che parlavano d tradimenti alla base della fine del rapporto: “mi fa ridere, fino a che ero sposato ero gay, quando mi mollo allora mi piacciono le donne. Io non sono gay. Ma a me stupisce la leggerezza con cui viene trattato l'argomento. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro… ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?” afferma.

La Fagnani ha chiesto se sulla separazione abbia influito anche il caso Balocco che ha interessato Chiara Ferragni: “si, si, si” ha riposto Fedez. “Io scopro di questa cosa qui quando esce. Anche io ho una fondazione, ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, perdendo soldi. Tu scopri che viene gestito un deal in questa maniera, e ti chiedi come è possibile? Il fatto che io mia sa preso la merda senza colpe ci sta, la cosa che mi ha fatto male, ma che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è stato dover rispondere di una cosa che non ho commesso. Io l’avrei gestita in altro modo. Ma mi dispiace che tutti vedano la cattiva fede. Io sono sicuro invece che non c’è cattiva fede. Lei poi ha deciso di prendersi tutte le responsabilità” ha affermato Fedez, il quale ha riconosciuto che comunque Chiara resta la donna più importante della sua vita.

L’intervista completa può essere visualizzata direttamente attraverso questo indirizzo.

