Belve di Francesca Fagnani è pronto a tornare: confermati i primi ospiti

Dopo un’estate di pausa, Belve di Francesca Fagnani è pronta a tornare con le sue interviste “scomode”. Il programma è uno dei più amati dal pubblico, curioso di sapere quali saranno gli ospiti della nuova stagione.

Quest’oggi è arrivata la conferma che tra gli intervistati ci sarà anche Arisa. La cantante ed ex giudice di Amici (che ha lasciato di recente per prendere il posto dietro la scrivania di The Voice Kids) si sottoporrà alle pungenti domande della giornalista. Non si tratta di una prima volta, in quanto Arisa aveva già fatto la sua comparsa nel programma del 2021 per parlare della sua vita privata e della sua carriera. Di recente Arisa ha dovuto fare i conti con un’altra proposta arrivata da Rocco Siffredi, dopo le foto pubblicate su Instagram in cui si è detta alla ricerca di un marito.

Arisa non è l’unica ospite al momento confermata. Complessivamente, la produzione di Belve ha già annunciato che tra gli intervistati ci saranno Raoul Bova, Emanuele Filiberto Di Savoia, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Tra i papabili e nomi che circolano in rete ci sono anche Francesco Totti, Belen Rodriguez ed Ilary Blasi.

Il programma sarà trasmesso anche questa stagione in prima serata.