Belve: Marcella Bella ne ha per tutti! Ecco a chi sono rivolte le stoccate della cantante

Durante la puntata di Belve di martedì 16 aprile, una delle ospiti del salottino di Francesca Fagnani è stata Marcella Bella: ad essere affrontati sono stati molti aspetti della vita di Marcella che ha avuto occasione di togliersi quale sassolino dalla scarpa!

Marcella Bella è stata la prima ospite della terza puntata di Belve: dopo aver affrontato diversi aspetti della vita privata e professionale di Bella, quest’ultima ha avuto occasione di rimandare al mittente qualche frecciatina. Marcella ha attaccato Anna Tatangelo: il volto amato della musica ha accusato Tatangelo di aver copiato la canzone Bastardo: “Due anni prima avevo interpretato Uomo Bastardo e lei a due anni di distanza ha cantato la sua canzone, decisamente simile alla mia, pensando di essere la sola. Certo che ne era consapevole, figuriamoci. Anche se ovviamente la mia era più bella in quanto originale, non l’aveva mai cantata nessuno”. Inoltre, Sanremo è un tasto dolente per l’artista: “Per 5 anni non sono stata nella rosa dei cantanti scelti, forse Ama non mi ama poi così tanto”.

Un altro particolare aneddoto portato nel salotto di Francesca Fagnani è quello in cui Marcella fa riferimento ad un incontro-scontro con Lory Del Santo: “Lei arrivò, si inginocchio e parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e, a mia domanda, dichiarò di non averla mai vista. Lei andò via, ma fece ritorno dopo mezz’ora e la trovai di nuovo a sussurrare all’orecchio di mio marito. A quel punto non ci ho visto più, ho tolto la scarpa per tirargliela in testa mentre mio marito cercava di tenermi” ha dichiarato la cantante, concludendo con “Le diedi diversi colpi sulla schiena chiedendole se conosceva mio marito. Lei rispose di no e a quel punto la invitai ad andarsene senza voltarsi indietro”.

