Belve: il pandoro gate ha influito sulla rottura dei Ferragnez? Le anticipazioni

Come tutti ben sappiamo, Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo una forte crisi che li ha portati ad una momentanea separazione: da settimane, infatti, i due fanno vite completamente diverse e il rapper si è anche trasferito in una nuova casa. Dopo tanta attesa, Fedez sarà ospite questa sera 9 aprile a Belve. Ecco cosa emerge dalle anticipazioni!

Poco fa, sui social di RaiPlay, è apparso un breve video di Fedez a Belve nel quale il cantante rivela se lo scandalo del pandoro gate abbia influito nella crisi con Chiara Ferragni. Con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, Fedez ha confermato che il caso Balocco sia stata una delle cause dell’allontanamento da sua moglie.

Ovviamente, dietro la separazione dei Ferragnez si nascondono tanti altri motivi su cui, però, nessuno dei due ha fatto ancora luce: chissà se questa sera il rapper faccia per la prima volta chiarezza proprio nel salotto di Francesca Fagnani. Cosa rivelerà Fedez nella chiacchierata con la conduttrice? Intanto il cantante si è trasferito in una nuova casa e ha anche passato del tempo con i suoi due figli in America. Non ci resta che aspettare questa sera 9 aprile per l’appuntamento con Belve in prima serata, come di consueto, su Rai2.

