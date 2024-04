Belve: la rivelazione di Simona Ventura! 'Mi disse che ero str***a!'

Durante l’ultima puntata di Belve, andata in onda martedì 16 aprile, a raccontare le sue belvate è stata anche Simona Ventura: in particolare la conduttrice ha svelato aneddoti sulla sua vita privata e professionale. La seconda partecipazione al programma condotto da Francesca Fagnani, però, ha fatto riemergere alcune dichiarazioni del 2018!

Durante l’ultima puntata di Belve, a raccontarsi a Francesca Fagnani sono state Marcella Bella, Ilenia Pastorelli e Simona Ventura. Proprio quest’ultima è stata ‘vittima’ di una belvata retroattiva: se l’ex presentatrice dell’Isola dei Famosi ha raccontato per la seconda volta la sua vita privata e professionale a Belve, è rispuntata una dichiarazione fatta da Simona in una sua vecchia ospitata allo stesso programma, risalente al 2018.

In quella occasione, Simona Ventura aveva raccontato dei suoi anni difficili nella televisione italiana: a quanto pare, la conduttrice si ritrovò contro una persona molto celebre in Casa Mediaset! Questa persona, di cui la conduttrice non ha mai svelato l’identità, a quanto pare avrebbe contribuito a farle cattiva pubblicità, rendendole invivibile la vita nell’ambiente professionale: “Mi disse che ero una str***a” ha dichiarato Simona nel 2018. Ma di chi si tratterà? Quali erano le presunte voci fatte circolare con l’intento di far lavorare la presentatrice il meno possibile? Il fatto che Ventura non abbia mai rivelato il nome della persona in questione potrebbe far presumere che si tratti di un personaggio ancora molto rilevante nel panorama televisivo italiano.

Su La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti di oggi.