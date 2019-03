Ben 10: Warner Bros. lavora ad una nuova serie tv live action?

Warner Bros. si trova alle prime fasi di sviluppo di uno show live action basato sulla serie animata Ben 10, secondo quanto riportano alcune fonti. Si parla anche di un arrivo dello show sulla futura piattaforma streaming targata Warner, WarnerMedia. Bisogna specificare che al momento si tratta solo di voci non ancora ufficiali.

Ben 10 è una serie animata nata nel 2005 e vincitrice di diversi premi Emmy, rilanciata ben quattro volte nel corso degli anni e diventando il franchise più longevo di Cartoon Network negli ultimi tredici anni.



Lo show segue le vicende del bimbo di dieci anni Ben Tennyson, che grazie all'Omnitrix acquisisce il potere di trasformarsi in dieci diversi alieni. Le vicende si svolgono tra la cittadina di Bellewood e lo spazio cosmico della galassia. Negli anni '00, Ben 10 è stato uno dei cartoni animati maggiormente apprezzati dal giovane pubblico televisivo.

Il franchise animato ha già conosciuto in passato degli adattamenti live action a basso budget, entrambi pesantemente criticati.

Un altro reboot dello show era in cantiere nel 2013, con Ryan Engle alla sceneggiatura, ma il progetto è stato in seguito accantonato.



Per il momento non è stato svelato chi si occuperà dello script di quello che potrebbe rivelarsi il primo vero progetto non animato di Ben 10. Sulla tv italiana Ben 10 è stato trasmesso sia su Cartoon Network che su Italia 1 qualche tempo dopo.