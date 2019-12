Sì, avete visto bene. Confermato un Easter Egg nel crossover Arrowverse

I fan dall'occhio più vigile hanno notato, in un fotogramma dell'ultimo episodio del crossover Arroverse Crisi sulle Terre Infinite, un dettaglio interpretabile come un grosso Easter Egg. Trattandosi di un'immagine apparsa su un tabellone pubblicitario, non c'era però la certezza che fosse proprio ciò che sembrava.

Marc Guggeheim, produttore esecutivo dello show, ha però confermato su Twitter che gli spettatori che ci hanno fatto caso hanno visto giusto, e che il dettaglio era stato messo lì apposta.

Il cartellone si trova nella Los Angeles del pianeta Earth-666, quello da cui proviene Lucifer, altro protagonista di un Easter Egg inizialmente smentito da Tom Ellis, e mostra un riferimento alla serie HBO Watchmen.

"Finalmente. Qualcuno l'ha notato. Un ringraziamento speciale a Damon Lindelof per aver reso possibile questo" ha scritto Marc Guggenheim. Curiosamente, non si tratta del primo Easter Egg legato a un cartellone pubblicitario nella storia di Lucifer. Come si può vedere nella foto in calce all'articolo, infatti, ai tempi delle riprese della prima stagione fu inquadrato un cartellone con una locandina dei Fantastici 4, nella versione di Michael B. Jordan che fu pubblicata proprio in quel periodo. Nessuno rimosse l'immagine in post-produzione, forse anche a causa della relazione tra la Fox televisiva e la 20th Century Fox cinematografica, e così dei personaggi Marvel ebbero il loro cameo in una serie DC.

