Benedetta Parodi e Ferzan Ozpetek tra i 10 libri bestseller di Amazon del 27 agosto

Mentre continua il grande successo di Amazon, multinazionale in continua espansione guidata da Jeff Bezos, scopriamo quali sono stati i libri che hanno venduto di più nelle ultime ventiquattro ore.

Come si poteva immaginare, la recente quarantena ha aumentato di molto il successo degli shop online, i cui introiti hanno raggiunto cifre record. Tra gli oggetti più richiesti troviamo sicuramente i libri, ecco quindi la top ten delle opere più vendute su Amazon.

Una poltrona in cucina. Storia e ricette di casa, di Benedetta Parodi L'enigma della camera 622, scritto da Joel Dicker La Fenice e l'Albatros: prima parte La Fenice e l'Albatros: seconda parte Donne che amano troppo, di Robin Norwood La Prova selettiva del Concorso ordinario per le Scuole Secondarie Concorso Comune di Roma: Tomo I Logica Ripam Concorso Comune di Roma: Tomo II Discipline Giuridiche Come un Respiro, dell'autore Ferzan Ozpetek Cambiare l'acqua ai fiori, di Valerie Perrin

Il podio viene conquistato dal libro di cucina di Benedetta Parodi, che come le sue precedenti opere si conferma un grande successo di pubblico. Subito dopo troviamo il thriller dell'autore svizzero Joel Decker, ambientato in un lussuoso albergo sulle Alpi, dove uno scrittore finirà per investigare su un omicidio avvenuto diversi anni prima nella camera 622 del Palace de Verbier. In terza posizione invece è presente il primo libro de La Fenice e l'Albatros, edito da Erkenci e composto da una seconda parte, anche lei nella top ten.

Chiudiamo la notizia segnalandovi l'arrivo in Italia del servizio Amazon ReCommerce.