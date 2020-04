Benedetta Rossi presa di mira dagli hater perde la pazienza su Twitter e sbotta

In questo periodo di quarantena in molti hanno conosciuto Benedetta Rossi, la chef famosa per il suo canale YouTube "Fatto in casa da Benedetta" che ha deliziato migliaia di utenti con le sue ricette homemade. Negli ultimi giorni però la foodblogger è stata al centro di una serie di insulti sui social, che le hanno fatto perdere la pazienza.

Un hater infatti l'ha ingiustamente e gratuitamente attaccata, con un tweet colmo d'insulti in cui si leggeva quanto segue "non potete capire quanto mi infastidisce questa cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce..a!”.

A stretto giro è arrivata la risposta, inaspettata, di Benedetta attraverso il proprio account ufficiale Twitter: "non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook. Alla faccia del ca..o! A me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fratè, il cretino sei tu. Quando mi conoscerai di persona allora potrai parlare, imbecille. Io non ho nulla da perdere. Non me ne fr..a un ca..o di te, della tv e della popolarità” ha scritto, senza mezzi termini a dispetto dei suoi video e modi graziosi.

La risposta è stata accolta favorevolmente dai tanti fan, che avevano mostrato tutto il loro disprezzo nei confronti dell'hater. Il tweet è divenuto talmente tanto popolare che Benedetta è diventata tra i trend tweet della piattaforma.