Benedict Cumberbatch commosso per un membro della sua troupe: ecco cosa è successo

Benedict Cumberbatch si è lasciato trasportare emotivamente dal suo ultimo lavoro per il piccolo schermo, pronto a debuttare su Netflix e che lo vedrà recitare al fianco di un particolare mostro blu. L’attore ha parlato del grande contributo dell’operatore chiamato a dare vita ad Eric, la creatura che dà il nome alla nuova serie tv.

Dopo aver riportato le parole di Benedict Cumberbatch a proposito del suo stato di sex symbol, torniamo ad occuparci dell’attore britannico per condividere le sue dichiarazioni durante la promozione del nuovo show, Eric, che sarà presto distribuito dalla piattaforma dalla N rossa.

Nel corso di una presentazione tenutasi a Londra, Cumberbatch ha spiegato di essersi commosso di fronte alla realizzazione, meticolosa, del pupazzo al centro della narrazione: “Abbiamo avuto questo fantastico operatore, Olly, che con il suo team ha creato questa incredibile mostro a grandezza naturale. È stato fantastico. Quei ragazzi sanno davvero quello che fanno. C’era così tanto umorismo in quello che stava facendo, che, anche se potrebbe non funzionare per tutta l’opera, a volte sarà fantastico. Ed è stato molto creativo. Ho letteralmente pianto il giorno in cui mi sono reso conto di quello che stesse facendo”.

Quindi, l’attore è entrato più nello specifico: “Mi ha mostrato il copricapo usato e l’ho indossato. Ha questa cosa sugli occhi che trasmette quattro diversi punti di ripresa e che sono inquadrature statiche che gli mostrano lo spazio di recitazione in cui si trova. Così vede se stesso muoversi nello spazio. Vede l’immagine che vedete voi come spettatori, ma da punti statici, e deve recitare senza cadere e senza sbattere contro le cose. È un’abilità miracolosa. Così abbiamo creato un legame molto stretto”.

Eric seguirà le vicende di Vincent, burattinaio e padre che lotta dopo l’improvvisa sparizione del figlio Edgar. Sommerso dai sensi di colpa si aggrappa ai disegni del bambino che rappresentano un mostro blu, Eric, appunto, sicuro che se dovesse riuscire a portare la creatura in tv, Edgar tornerà a casa. Il comportamento sempre più distruttivo di Vincent porterà la famiglia, i colleghi e la polizia ad allontanarsi da lui, lasciandogli come unico alleato il pupazzo.

La serie in sei episodi debutterà su Netflix nel corso del 2024, e, in attesa di poter vedere il primo materiale promozionale, vi lasciamo alle parole di Benedict Cumberbatch sul suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.