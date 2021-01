Benedicta Boccoli attacca Antonella Elia: 'Non ha avuto un tumore. Deve chiedere scusa'

Benedicta Boccoli servendosi dialcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha attaccato duramente Antonella Elia. La showgirl ha smentito l'opinionista del Grande Fratello Vip, rivelando che non ha sofferto di alcuna malattia.

Facciamo un passo indietro, nel corso della puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini di lunedì scorso, Antonella Elia ha rivelato di aver avuto un tumore, nel bel mezzo di una discussione con Samantha De Grenet. La questione è stata poi trattata in diretta e la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha spiegato di conoscere bene il dramma della malattia.

"Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Mai avrei potuto farlo perché l’ho vissuto in prima persona, ma non l’ho mai detto a nessuno. So di cosa parli. Come ti è venuta in mente una cosa del genere? Non mi permetterei mai di deridere il dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima" ha detto Antonella Elia.

Stando alle parole di Benedicta Boccoli, però, questa scioccante rivelazione non sarebbe veritiera: "Ciao Antonella, ti ho vista in tv al Grande Fratello e stavi discutendo con la De Grenet. Non entro in merito alla discussione, ma entro in merito al fatto che hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radioterapia e non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene[...] Ti prego quindi di chiedere scusa".