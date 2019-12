Roberto Benigni sarà a Sanremo 2020: l'annuncio da Fabio Fazio

Il premio Oscar Roberto Benigni, nella serata di ieri nel corso di "Che Tempo che fa" ha confermato la propria partecipazione al Festival di Sanremo 2020. L'attore, che era in studio per parlare di Pinocchio, ha infatti fatto il parallelo ed ha affermato che "il Festival è un'altra fiaba".

Benigni ha definito "straordinaria" l'edizione della kermesse musicale che prenderà il via il prossimo Febbraio, dal momento che si tratterà della settantesima edizione.

Bocche cucite invece sul suo ruolo: probabile un monologo o qualche siparietto con il conduttore Amadeus, ma conoscendo il personaggio non sono da escludere sorprese. Benigni infatti è celebre anche per la sua satira ed ironia sui personaggi politici, e qualche anno fa il suo intervento a Sanremo aveva fatto molto discutere.

Otto anni fa infatti entrò nell'Ariston i sella ad un cavallo bianco e parlò dell'unità dell'Italia. Nel corso del monologo però fece ironia anche sull'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Pippo Baudo e compagnia cantante.

Non è ovviamente noto in quale delle serate sarà presente nel 2020: maggiori dettagli dovrebbero arrivare solo dopo il 6 Gennaio, quando sarà ufficializzato anche il cast dei campioni che saranno in gara. A riguardo sono già presenti sul web da tempo varie indiscrezioni ed ipotesi, però.