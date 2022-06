Benjamin Franklin, Noah Jupe si aggiunge a Michael Douglas nel cast della serie Apple TV+

Mentre le riprese della serie Apple TV+ su Benjamin Franklin proseguono in quel di Versailles, arrivano nuovi aggiornamenti: qualche mese fa era stato reso noto che Michael Douglas sarà Benjamin Franklin e oggi Apple rende noti 8 nuovi componenti del cast, tra cui il giovane Noah Jupe nei panni del nipote Temple.

La miniserie sulla vita e la carriera di Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, avrà un cast di alto profilo, a partire dal suo protagonista, al regista Tim Van Patten (già alla guida di show come I Soprano e Boardwalk Empire) e allo sceneggiatore Kirk Ellis, entrambi vincitori del premio Emmy.

Lo show (del quale ancora non è noto il titolo) sarà l'adattamento televisivo della biografia "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" scritta dal premio Pulitzer Stacy Schiff.

Insieme a Douglas e Jupe (già apparso nel film A Quiet Place e nella serie HBO The Undoing), faranno parte del cast della serie Apple TV+ sulla vita di Benjamin Franklin anche Ludivine Sagnier nei panni di Madame Brillon, Thibault de Montalembert in quelli di Vergennes, Daniel Mays sarà Edward Bancroft, Eddie Marsan interpreterà John Adams. Infine, Assaad Bouab, Jeanne Balibar e Theodore Pellerin avranno rispettivamente i ruoli di Beaumarchais, Helvetius e Lafayette.

E' probabile che nei prossimi mesi verranno svelati nuovi componenti del cast corale che porterà sullo schermo questa miniserie in 8 episodi che racconterà la vita di Benjamin Franklin e di una delle più grandi scommesse della sua ormai storica carriera politica.

Senza nessuna particolare formazione diplomatica, Benjamin Franklin riuscì a convincere la monarchia assoluta francese a sostenere l'esperimento democratico in America. Una conquista importantissima per un Paese ancora in costruzione e che cercava la sua identità, ottenuta anche grazie al suo carisma, alla sua fama e alla sua intelligenza, doti che lo aiutarono a superare in astuzia le spie britanniche e francesi nonché i suoi oppositori politici. Tutto ciò mentre inanellava successi come la costruzione dell'alleanza franco-americana del 1778 e la definitiva pace con l'Inghilterra nel 1783.

La miniserie Apple TV+ sarà dunque una sorta di testamento drammatizzato dell'eredità politica e storica di Franklin e del suo servizio alla nazione, senza il quale la Rivoluzione americana sarebbe potuta andare diversamente.