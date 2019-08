Il benvenuto di Mark Ruffalo a She-Hulk nel Marvel Cinematic Universe

Il Marvel Cinematic Universe è destinato a diventare ancora più verde. Come annunciato alla D23 Expo lo scorso fine settimana, Jennifer Walters è stata annunciata come la prossima new entry con la serie She-Hulk, prevista sulla nuova piattaforma streaming Disney+. A dare il benvenuto allo show ci ha pensato Bruce Banner in persona: Mark Ruffalo.

Attraverso l'account Twitter, Mark Ruffalo ha voluto accogliere in questo modo il progetto che s'inserirà all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Come la maggior parte degli altri progetti in arrivo targati Marvel Studios, in particolare quelli destinati a Disney+, si sa ben poco di questa serie e siamo ancora molto lontani da qualsiasi notizia sul casting.

Fino al 2021, in base agli annunci di queste settimane, il programma di Disney+ è davvero ricco e pieno di show, tra cinema e serie tv.



Sebbene She-Hulk sia stata annunciata per la Fase 4, è probabile che Kevin Feige e il suo team abbiano deciso di estendere la Fase 4 oltre il 2021, al contrario di ciò inizialmente annunciato.

I fan entusiasti del progetto legato a She-Hulk si sono riversati sui social per esprimere tutte le loro aspettative sulla serie.

Sono ovviamente partiti anche i fancast e Rosario Dawson è intervenuta sui social per commentare le voci che circolano intorno a quelle che saranno le scelte degli attori e le attrici per lo show pronto ad arricchire il Marvel Cinematic Universe.