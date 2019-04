Berlin Station cancellato dopo la terza stagione da Epix

Dopo solo un mese dalla fine della terza stagione, Epix ha deciso di cancellare Berlin Station, che dunque non vedrà l'arrivo di una quarta serie. Lo ha confermato lo stesso network, di proprietà di MGM, senza però aggiungere ulteriori commenti.

Al momento dunque non è chiaro se lo show possa essere acquistato da un'altra rete e continuare su un altro network o magari una piattaforma streaming, per cui stando così le cose dobbiamo considerare la fine della terza stagione come series finale.

I motivi sono da ricercare negli elevati costi di gestione dello show, che pur essendo acclamato dalla critica, presentava un cast di nomi altisonanti come Richard Armitage, Richard Jenkins, James Cromwell ed Ashley Judd ed era ambientato in diverse location europee.

La serie aveva debuttato nell'ottobre del 2016 ed era stata rinnovata per altre due stagioni, l'ultima delle quali ha visto la conclusione proprio nello scorso mese di Febbraio, e non sarà dunque prevista una quarta stagione, almeno per il momento.

La chiusura dello show lascia Get Shorty, da poco rinnovato, come ultima serie originale drama di Epix, che però nel prossimo futuro vedrà l'arrivo del prequel di Batman Pennyworth, e di Belgravia, una nuova serie scritta dal creatore originale di Downton Abbey, Julian Fellowes.