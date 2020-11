Che fine fa Berlino nella Casa di Carta? Tutto quello che è successo al personaggio

L'attesa è alle stelle, e tutti i fan non vedono l'ora di assistere alla quinta e ultima parte de La casa di carta, che porterà a conclusione le avventure del Professore e della banda. Tante novità arrivano ogni giorno sulla serie, e nonostante non abbiamo ancora una data d'uscita alcune foto dal set de La casa di carta 5 anticipano una reunion.

Per cercare di ingannare l'attesa, aspettando finalmente la tanto agognata data, abbiamo dedicato alla serie ideata da Álex Pina molti approfondimenti e FAQ: se vi siete mai chiesti perché ne La casa di carta cantano canzoni italiane, come mai i personaggi de LCDP hanno nomi di città, o come classificare i membri della banda de La casa di carta, vi abbiamo fornito una risposta. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di uno dei personaggi più amati dell'intero show, talmente apprezzato da essere accolto positivamente ogni volta che con un flashback veniamo a sapere del suo passato: e stiamo parlando di Berlino, ovviamente, interpretato dal bravissimo Pedro Alonso. Vi ricordate come è finita la storia di Berlino?

Presentato come uno dei membri più spietati e sicuri di sé della banda, Berlino nel corso della prima parte, in realtà, era stato presentato più come quasi un "cattivo", contrariando i suoi compagni di banda e prendendo decisioni discutibili e atte (sembrava) solo al proprio diletto, come quella delle sevizie ai danni di Ariadna Cascales (Clara Alvarado). Un personaggio senza dubbio controverso, che a detta dello spesso Pina è stato eliminato dalla serie perché non rispecchiasse i tempi nei quali viviamo, essendo troppo misogino.

Eppure, il fratello maggiore del Professore (Álvaro Morte) è comunque uno dei più amati dello show, probabilmente per il proprio carisma, e per il fascino narcisistico di un personaggio, evidentemente sempre al limite tra la psicopatologia e il genio. In molti non se lo ricordano, ma Berlino soffriva anche di una malattia degenerativa, incurabile, ed è questo probabilmente che ha messo in ombra i suoi tanti difetti: la miopatia di Helmer, una malattia che non esiste nella realtà, ma è una condizione che ricorda la miopatia mitocondriale.

E per quanto riguarda la propria fine? Molti di voi si ricorderanno del fatto che è morto al termine della seconda parte, per poi tornare solo in diversi flashback nelle parti 3 e 4. Per riuscire a scappare dalla zecca di stato, la banda deve guadagnare tempo, e quel qualcuno che gli permetterà di farlo è proprio Berlino. Rimasto indietro a difendere i suoi compagni, Berlino ordina a Helsinki (Darko Perić) di far saltare in aria il tunnel che ha portato in salvo la banda, condannando Berlino a uno scontro a fuoco, che lo porterà all'epica morte.

E mentre ora la palla passa a voi: vi ricordavate il destino di Berlino de La casa di carta? Vi piace il suo personaggio? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!