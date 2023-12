Berlino, come finisce lo spin-off de La Casa di Carta: la spiegazione

Era chiaro sin dai tempi de La Casa di Carta che Berlino prima o dopo l'avremmo rivisto: il personaggio interpretato da Pedro Alonso aveva conquistato i cuori dei fan in maniera troppo prepotente per poter essere abbandonato morente dopo la rapina orchestrata dal Professore, e infatti ecco puntuale il prequel a lui dedicato.

Lo spin-off su Berlino ci porta a qualche anno prima degli eventi narrati dalla prima stagione de La Casa di Carta, quando il nostro è impegnato a organizzare uno dei colpi più ambiziosi della sua onorata carriera: l'intenzione è quella di svaligiare il caveau di una casa d'aste contenente gioielli per un valore di svariati milioni di euro.

A complicare le cose ci si mette l'amore, vero tema centrale di questa serie: Berlino finisce infatti per innamorarsi di Camille, moglie del proprietario della casa d'aste presa di mira, tuffandosi in una relazione ancora più burrascosa di quella tra il Professore e Raquel. Riusciranno i due, infine, a godersi il loro lieto fine?

Non esattamente: Camille, dopo aver scoperto la vera identità del suo amante, potrebbe infatti decidere di andare dalla polizia, ma la scoperta di una relazione clandestina di suo marito con un'altra donna (dalla quale ha anche avuto in figlio) mette in crisi le sue intenzioni, con la nostra che decide a questo punto di volare in Spagna per affrontare il nostro ladro ormai fuggito con la refurtiva insieme alla sua banda.

Camille riesce quindi a mettere Berlino con le spalle al muro e il nostro accetta di consegnarle i soldi: la storia tra i due ci lascia quindi con questo finale in sospeso, ma con l'accordo ormai raggiunto tra Berlino e Camille non ci sono più prove dell'identità degli autori del furto alla casa d'aste, e il colpo può quindi ritenersi praticamente perfetto. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Berlino.