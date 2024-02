Berlino, Netflix ha rinnovato lo spin-off de La Casa di Carta per una seconda stagione!

I fan più incalliti de La Casa di Carta saranno stati ben contenti, nei mesi scorsi, di accogliere l'arrivo su Netflix di Berlino, primo e finora unico spin-off della serie spagnola incentrato, com'era ovvio che fosse, sul personaggio che forse più di tutti aveva ammaliato gli spettatori. Ma è davvero finita qui la sua storia?

A un paio di mesi di distanza dal finale della prima stagione di Berlino, in realtà, Netflix ha finalmente rotto gli indugi: la serie prequel che ci ha raccontato (ed evidentemente ancora ci racconterà) le avventure del personaggio interpretato da Pedro Alonso tornerà con una seconda stagione, riprendendo presumibilmente il racconto dal punto in cui era stato interrotto dal season finale pubblicato lo scorso dicembre.

Non solo il nostro protagonista, comunque: a far ritorno sarà l'intera gang di Berlino, da Keila a Damian, passando per Cameron, Roi e Bruce, probabilmente con la mente già impegnata ad escogitare un nuovo, inverosimile colpo... O, più probabilmente, ad affrontare le conseguenze di quello portato a termine durante la scorsa stagione! Vedremo, comunque, se i prossimi episodi riusciranno a bissare il successo della prima stagione di Berlino, al momento salda al nono posto della classifica all time dei prodotti Netflix con i suoi 53 milioni di visualizzazioni. E voi, speravate in questo ritorno? Fatecelo sapere nei commenti!