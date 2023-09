Berlino prepara un nuovo colpo nel trailer che annuncia la data d'uscita!

Berlino è sicuramente una delle produzioni che gli abbonati alla piattaforma Netflix attende con maggiore impazienza. Lo show infatti si presenta come uno spin-off de La Casa di Carta, con l'obbiettivo di approfondire uno dei personaggi più complessi della serie principale.

Ecco quindi che finalmente, dopo vari mesi finalmente Netflix ha deciso di rilasciare un teaser trailer di Berlino, che potete vedere tranquillamente in calce a questa notizia.

Lo show racconterà la storia di come il geniale ladro Andrés De Fonollosa, interpretato anche questa volta da Pedro Alonso, sia riuscito a compiere una delle rapine più clamorose e sorprendenti della sua intera carriera da ladro di gioielli.

Nello spettacolo rivedremo anche alcuni volti già conosciuti nella serie originale, tra cui Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Il creatore dello spin-off ha dichiarato: "Si tratta di un viaggio attraverso l'epoca d'oro di questo personaggio". Ad Alonso ha detto: "Sarà sorprendente, c'è anche della commedia. Farai ridere molta gente".

L'intento principale di questa anteprima però è svelarci finalmente quale è la data di uscita da fissare sul calendario per poter vedere prima di tutti la serie. Infatti Berlino debutterà ufficialmente in streaming il prossimo 29 dicembre, giusto in tempo per il periodo festivo.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione de La Casa di Carta 5. Oltretutto, avete visto il trailer di El Conde?