Berlino, presentato al TUDUM un nuovo teaser trailer della serie

Dopo il successo de La Casa di Carta, Netflix ha deciso di espandere l'universo della serie, producendo uno spin-off su Berlino. In occasione del TUDUM, è stato rilasciato un primo sguardo al nuovo prodotto in arrivo che approfondirà uno dei personaggi più misteriosi e amati dell'intera serie.

Il teaser mostrato, racconta una delle rapine progettate e che hanno visto protagonista Berlino. Questa volta si parla di un furto ad una delle più importanti e rinomate case d'asta di Parigi. Dopo il successo planetario de La Casa di Carta sembrava più che scontato la realizzazione di spin-off capaci di approfondire questo mondo così tanto amato e seguito. Un precedente trailer aveva già annunciato la data d'uscita di Berlino, che, secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare a dicembre.

Berlino è la "mente" della rapina alla Banca di Spagna e, insieme al Professore, risulta essere la vera "mente" della macchina narrativa che è La Casa di Carta. Proprio per questo motivo e per la sua naturale ambiguità, il personaggio è stato immediatamente amato da coloro che seguivano la serie. Sono sui alcuni dei momenti più iconici ed indimenticabili dell'intera serie. La produzione dello spin-off su Berlino è affidata a Pina, una società spagnola, in collaborazione con Netflix.

Nel primo teaser trailer di Berlino era stata già mostrata la squadra al completo anticipandoci dei primi importanti dettagli di trama. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!