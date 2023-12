Berlino: le star de La casa di carta di Netflix arrivano a Roma per l'uscita del prequel

Il cast di Berlino, l'attesa serie tv prequel de La casa di carta, popolare franchise della piattaforma di streaming on demand di Netflix, in queste ore sono stati ospiti a Roma per il lancio del nuovo progetto: potete vedere le foto nel post in calce all'articolo.

Lo spin-off de La casa di carta debutterà il 29 dicembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand: la serie segue una delle rapine più straordinarie organizzate nel corso della sua 'carriera' dall’iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso, che ritorna nel ruolo dell’edonista e furbo Berlino.

Al suo fianco, la sua nuova banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un genio dell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña - Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) è Cameron, una ragazza impulsiva che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda. Da La casa di carta tornano gli attori Itziar Ituño e Najwa Nimri, rispettivamente nei panni delle poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Gli otto episodi della serie, creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo), sono scritti da Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva e Lorena G. Maldonado. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Berlino.