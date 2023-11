Berlino, il nuovo teaser Netflix riporta i fan nel mondo de La casa di carta

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer di Berlino, la prima serie spin-off de La casa di carta chiamata a replicarne l'incredibile successo internazionale. Stavolta, la storia si concentrerà sul solo personaggio del titolo che nella serie principale appariva solo in flashback. Le nuove immagini ci riportano nel mondo della serie.

Le nuove immagini ci mostrano per la prima volta il ritorno dei personaggi di Alicia Sierra (Najwa Nimri) e Raquel Murillo (Itziar Ituño). L'annuncio del ritorno sullo schermo di queste due detective della polizia per riprendere i rispettivi ruoli da La casa di carta è stato dato nel marzo del 2023. Tuttavia, la mancanza di informazioni su come si sarebbero inserite nella linea temporale ha portato immediatamente a varie teorie e speculazioni dei fan.

Ebbene, il franchise si sta finalmente mettendo in moto per darci delle risposte. Il nuovo full trailer che includerà le due attrici arriverà domani. Il franchise ha diffuso un primo assaggio che potete visualizzare in calce alla news. Scoprite intanto tutti i personaggi di Berlino.

Entrambi i personaggi sono stati ampiamente acclamati e amati dai fan de La casa di carta. Raquel Murillo, che ha iniziato come antagonista e detective, alla fine si è unita alla resistenza ed è diventata l'interesse amoroso del protagonista, il Professore (Álvaro Morte). Poiché Raquel si era unita alla resistenza, la trama la portava a un certo punto a confrontarsi con la sua controparte della polizia, Alicia Sierra.

Alicia Sierra, invece, è entrata a far parte della serie a partire dalla terza stagione come volto nuovo per dirigere il quartier generale della polizia dopo che è stata messa in atto una rapina alla Banca di Spagna, pianificata per salvare Rio dalla custodia della polizia. È stata più brutale e ambiziosa di Raquel e alla fine ha individuato il nascondiglio del Professore. Meglio ancora: la sua gravidanza e la sua terrificante etica del lavoro hanno reso la tenace detective ancora più temibile.

I due personaggi faranno parte del prequel Berlino, che segue sostanzialmente la vita e le rapine di Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto come Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Il debutto dello spin-off è atteso per il 29 dicembre prossimo.